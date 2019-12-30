مجموعة الحسنية في “كاف”.. بارادو الجزائري يهزم إنييمبا النيجيري وينفرد بالوصافة

تغلب نادي بارادو الجزائري مساء اليوم الأحد، على ضيفه إنييمبا النيجيري بهدف دون رد، لحساب ثالث جولات المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، والتي تضم أيضا حسنية أگادير وسان بيدرو الإيفواري.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة إلى التعادل دون أهداف، قبل أن ينجح عبد القادر غراب بعد مرور 19 دقيقة على بداية الجولة الثانية من توقيع هدف الوحيد لفريقه، لتعلن صافرة السنغالي داوودا غيي عن نهاية اللقاء بفوز بارادو بهدف للاشيء.

ومكن هذا الفوز، وهو الأول للفريق الجزائري في مرحلة المجموعات، مكنه من الانفراد بوصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، متخلفا بفارق 3 نقاط عن حسنية أگادير المتصدر، بينما يأتي إنييميا ثالثا بـ3 نقاط، ثم سان بيدرو في المركز الأخير بنقطتين.

وكان ممثل كرة القدم الوطنية في المسابقة القارية، عاد بتعادل اليوم من ميدان مضيفه سان بيدرو، بهدف لمثله، علما أن الفريق السوسي تقدم في نتيجة المباراة منذ الدقيقة 37 عن طريق يوسف الفحلي، قبل أن ينجح رولاند زان بي في تعديل الكفة للإيفواريين عند الدقيقة 81.

يذكر أن الحسنية سيستقبل سان بيدرو يوم 12 يناير القادم، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن يحل بارادو برسم الجولة ذاتها ضيفا على إنييميا.