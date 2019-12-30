اليابان تهدي خمسة آلاف تذكرة طيران لزوارها

كشفت الخطوط الجوية اليابانية أنها ستطلق حملة لتقديم تذاكر طيران محلية مجانية ذهابا وإيابا لما يقارب 50 ألف أجنبي يزورون اليابان، في الصيف المقبل.

وتراهن المبادرة، التي أطلقتها شركة الطيران اليابانية، خلال الأسبوع الجاري، على تشجيع الأشخاص، الذين يزورون اليابان، خلال أولمبياد طوكيو 2020، للسفر إلى المناطق الريفية في البلاد لتجربة مناطق الجذب المحلية.

ويشمل برنامج شركة الخطوط الجوية اليابانية لتقديم تذاكر طيران محلية مجانية الأعضاء الخارجيين من برنامج الأميال للخطوط الجوية اليابانية، الذين سيقيمون في اليابان، بين يونيو وشتنبر من العام المقبل.

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ويرتقب أن تبدأ الخطوط الجوية اليابانية في قبول الطلبات، في أواخر شهر فبراير المقبل، مع منح التذاكر المجانية على أساس الأسبقية.

وسيطلب من المتقدمين بالطلبات للخطوط الجوية اليابانية اختيار مطار طوكيو الدولي في هانيدا، أو مطار أوساكا الدولي أو مطار كانساي الدولي، كنقطة انطلاق، واختيار مواعيد السفر المفضلة.

وسيتم منح المستفيدين من عرض الخطوط الجوية اليابانية تذاكر الطيران، التي ستأخذهم من وإلى جهة، يتم اختيارها بواسطة الخطوط الجوية اليابانية من بين أربعة أماكن مرشحة.