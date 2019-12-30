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رئيس صربيا يعتزم التقاعد عن رئاسة حزبه 

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صربيا يعتزم التقاعد عن رئاسة حزبه  والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش إجراء تغييرات في حزبه الحاكم في يونيو بعد إجراء انتخابات عامة في الربيع، متعهدا بتغييرات كاملة في شخصيات الحزب بما في ذلك التخلي عن رئاسة الحزب.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تحدث فوتشيتش الذي تنتهي فترة رئاسته للبلاد في عام 2022، بعد الكشف عن خطة تنمية طموحة حتى عام 2025 من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في محاولة للحاق بالاتحاد الأوروبي الذي تتطلع بلاده للحصول على عضويته.

وقال للصحفيين في بلجراد، إن من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية في أبريل أو مايو، وبعدها سيعقد الحزب التقدمي الصربي الحاكم من يمين الوسط مؤتمرا في 28 يونيو.

وأضاف: "أنه قراري بعدم خوض الانتخابات" لرئاسة الحزب، داعيًا الجيل الأصغر من الناشطين للقيام بذلك، لكنه لم يحدد من سيخلفه.

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