شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صربيا يعتزم التقاعد عن رئاسة حزبه والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تحدث فوتشيتش الذي تنتهي فترة رئاسته للبلاد في عام 2022، بعد الكشف عن خطة تنمية طموحة حتى عام 2025 من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في محاولة للحاق بالاتحاد الأوروبي الذي تتطلع بلاده للحصول على عضويته.
وقال للصحفيين في بلجراد، إن من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية في أبريل أو مايو، وبعدها سيعقد الحزب التقدمي الصربي الحاكم من يمين الوسط مؤتمرا في 28 يونيو.
وأضاف: "أنه قراري بعدم خوض الانتخابات" لرئاسة الحزب، داعيًا الجيل الأصغر من الناشطين للقيام بذلك، لكنه لم يحدد من سيخلفه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس صربيا يعتزم التقاعد عن رئاسة حزبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.