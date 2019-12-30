تسلسل زمني لمعارك الجيش الليبي ضد مليشيات الوفاق في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستمر الجيش الوطني الليبي في تقدمه إلى العاصمة طرابلس لتطهير الأراضي الليبية كاملة من المليشيات الإرهابية.

ففي 12 ديسمبر المشير خليفة حفتر يعلن بدء معركة الحسم، ثم في 13 ديسمبر يؤكد السيطرة على كلية الشرطة في منطقة صلاح الدين وإسقاط طائرة تركية مسيرة في محور عين زارة.

قوات الجيش الليبي تقدمت على عدة محاور، سيطرت على حي الزهور وتقترب من تحرير طريق المطار كاملا.

وأمام تقدم الجيش الوطني انسحب مسلحو مليشيات طرابلس إلى الداخل، وسط أنباء عن فرار فايز السراج رئيس حكومة المليشيات إلى لندن.