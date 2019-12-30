القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستمر الجيش الوطني الليبي في تقدمه إلى العاصمة طرابلس لتطهير الأراضي الليبية كاملة من المليشيات الإرهابية.
ففي 12 ديسمبر المشير خليفة حفتر يعلن بدء معركة الحسم، ثم في 13 ديسمبر يؤكد السيطرة على كلية الشرطة في منطقة صلاح الدين وإسقاط طائرة تركية مسيرة في محور عين زارة.
قوات الجيش الليبي تقدمت على عدة محاور، سيطرت على حي الزهور وتقترب من تحرير طريق المطار كاملا.
وأمام تقدم الجيش الوطني انسحب مسلحو مليشيات طرابلس إلى الداخل، وسط أنباء عن فرار فايز السراج رئيس حكومة المليشيات إلى لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر تسلسل زمني لمعارك الجيش الليبي ضد مليشيات الوفاق في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.