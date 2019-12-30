اخبار العالم

طالبان توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طالبان توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

طالبان توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان

الخليج 365

أعلنت حركة ”طالبان”،  أمس الأحد، الموافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان، ما يوفر نافذة يمكن من خلالها توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، قال مسؤولون من الحركة لم (تسمهم)، إن مجلس طالبان الحاكم، وافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان، دون الإشارة إلى موعد بدء وقف إطلاق النار.

Advertisements

وكانت واشنطن قد طلبت وقف إطلاق النار قبل توقيع أي اتفاق سلام من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بإعادة قواتها من أفغانستان إلى الوطن وإنهاء الاشتباك العسكري الذي دام 18 عامًا هناك، وهو الأطول في تاريخ أمريكا.

وتشترط الولايات المتحدة أن يتضمن أي اتفاق وعدًا من ”طالبان“ بألا تستخدم أفغانستان كقاعدة من قبل الجماعات الإرهابية. والولايات المتحدة لديها حاليًا ما يقدر بنحو 12 ألف جندي في أفغانستان.

ووفقا للوكالة، يجب أن يوافق قائد ”طالبان“ على قرار وقف إطلاق النار، لكن ذلك أمر متوقع.

كما لم يتم تحديد مدة وقف إطلاق النار أو متى سيبدأ، ولكن يقترح أن يستمر لمدة 10 أيام.

وأشارت الوكالة إلى أن 4 من أعضاء فريق التفاوض التابع لحركة ”طالبان“ اجتمعوا لمدة أسبوع مع المجلس الحاكم قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار لفترة وجيزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالبان توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا