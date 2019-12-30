شكرا لقرائتكم مقتل 3 ضباط إيرانيين في الغارات الأميركية على مواقع حزب الله العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل قناتي"العربيةو الحدث" في العراق نقلا عن مصادر أمنية عراقية بمقتل 3 ضباط إيرانيين في الغارات الأميركية على مواقع حزب الله العراقي مشيرا إلى أن الضباط الإيرانيون القتلى من المتخصصين في صواريخ أرض أرض.

وكان مراسل "العربية" في العراق قد أفاد بارتفع قتلى الغارات الأميركية على قواعد حزب الله العراقي إلى 25 قتيلا بينهم 3 ضباط إيرانيين وإصابة 38 فيما كانت وكالة أنباء فرانس برس قد ذكرت أن عدد قتلى الغارات الأميركية على 5 قواعد لميليشيات حزب الله العراقي في سوريا والأنبار وصل إلى 15 قتيلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

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واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأسفر القصف الأميركي عن سقوط 10 قتلى و14جريحاً في حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.