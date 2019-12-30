أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس أن رد "الحشد الشعبي" على القصف الأميركي سيكون قاسيا.
وفي بيان مقتضب، أشار إلى أن "دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدا والرد سيكون قاسي على القوات الأمريكية في العراق".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأميركية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس "الحشد الشعبي": ردنا سيكون قاسيا على الأميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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