CNN: مسؤولو الأمن القومي يبحثون مع ترامب نتائج الضربات بالعراق

افادت شبكة "سي أن إن" الأميركية عن "وصول مسؤولي ​الأمن القومي الأميركي​ إلى ​فلوريدا​، لبحث نتائج الضربات على مقرات ​حزب الله العراقي​ مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب".

وكانت طائرات أميركية قد استهدفت مواقعاً لكتائب "حزب الله" العراقي في محافظة الأنباء، في حين أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الهجوم مناف للإتفاقيات بين البلدين وغير مقبول.

بدورها، دعت دعت "كتائب حزب الله" العراقي، في بيان لها، "القوات العسكرية والامنية والقواعد الشعبية والوطنية لطرد العدو الاميركي في صفحة جديدة من صفحات العزة والاباء"، مشيرةً الى أن "غربان الشر الاميركية نفذت عدوانا مبيتا استهدف ابناءنا المدافعين عن الحدود الغربية، والعدوان الاميركي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه".