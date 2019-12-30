إنقاذ 6 مواطنين احتجزت الثلوج سياراتهم على طريق فقرا

أنقذ عناصر ​الدفاع المدني​، مساء اليوم، 6 مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم، بسبب تراكم الثلوج، على طريق عام فقرا- ​كسروان​، ونقلوهم إلى مركز الدفاع المدني في كفردبيان وهم بصحة جيدة.



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