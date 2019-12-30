عاصم قانصو: على دياب أن ينتقي وزراء خارج كل الاعتبارات السياسية

أشار الوزير السابق ​عاصم قانصو​، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنه لكي ينجح رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ ب​تأليف الحكومة​ عليه أن ينتقي وزراء خارج كل الاعتبارات السياسية لتكون الحكومة تكنوقراط صافية وقادر على أن يتحكم بها، وهو الآن بدأ يخطئ بطريقة اختيار الأشخاص، بحسب ما يتم التداول به، أما لجهة نجاحها فيقع الأمر على مجلس النواب في إعطائها الثقة.

ورأى قانصو أن على دياب "أن يخرج من مفهوم المحاصصة الطائفية وإعلان قانون انتخابي على لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي وعلى ان تكون الحكومة التي تلي الانتخابات هي التي تحاسب وتسترجع المال المسلوب ومعالجة الفساد المستشري في الدولة".

وعما يتوقعه، أشار قانصو الى انه لا ينتظر مقدرة من دياب "على حل كل المشاكل المطروحة على الساحة اللبنانية لأنها نتاج السياسات المتعاقبة، والكل يحاول تحميلها الآن للعهد. كما أنه على كل المخلصين دعمه لإنجاحه".

وفي سياق متصل، ربط قانصو ما يجري في العراق وعدم تأليف الحكومة بعد استقالتها بما يحدث في لبنان، حيث المخطط واحد تحت شعار ​الحراك الشعبي​ دون أي بديل أو برنامج عمل لهذه الوزارة أو رئيس الحكومة المكلف بتأليفها بدلا من معالجة القضايا الحقيقية الكامنة وراء هذا الانهيار الاقتصادي والمالي وإبقائه تحت مطالعة التغيير في شكل الحكومة وكأن الحل هو في إقصاء بعض القوى التي أوصلت الوضع إلى هذا الانهيار.