محمد نصر الله: متفائلون بولادة الحكومة قريبا لأن دياب لديه إرادة صلبة وقادر على المواجهة

أمل عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​محمد نصرالله​، أن "يصدر مرسوم ​الحكومة​ بأسرع وقت، لأن الضرورة الوطنية تقتضي إخراجها، على أن تكون حكومة مقنعة للرأي العام ال​لبنان​ي عامة، ولأصحاب المطالب المحقة خاصة، وأن تكون حكومة إنقاذية للوضع المأزوم سياسيا واقتصاديا، وأن تكون قادرة على محاكاة ​المجتمع الدولي​، الذي نحن بأمس الحاجة إليه اقتصاديا، بناء على خطة تعمل على تعزيز قطاع الإنتاج، لزيادة الإيرادات، وتقليل الهدر المالي، الذاهب إلى الخارج من خلال وقف استيراد ما يمكن إنتاجه في لبنان زراعة وصناعة، وذلك لوضع لبنان على سكة الخلاص النهائي من الأزمات الاقتصادية، وانعكاساتها المالية والنقدية على ​المجتمع اللبناني​، كي لا نقع بما عانته دول أخرى".

وخلال لقائه جمع من الفاعليات، في مكتبه في بلدة سحمر في ​البقاع الغربي​، أعلن نصر الله "أننا كفريق سياسي متفائلون، بولادة الحكومة قريبا جدا، لأن رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، لديه إرادة صلبة، وقادر على المواجهة، وسنكون إلى جانبه".

ورأى أن هناك ثلاث تحديات، هي "وجود معرقلين ومعارضين، وهذا أمر طبيعي، فلو تم الإتيان بحكومة من 20 نبيا، لوجدت معارضين ومعرقلين، ولكن المعارضين عليهم يصدروا أحكاما مبنية على أسس موضوعية، وليس نكاية بالطهارة، وإلا فهم يعارضون دون طائل. التحدي الثاني، هو ​البيان الوزاري​، وماذا سيحمل من وعود للشعب اللبناني، حتى تنال الحكومة، على أساسه، الثقة في ​المجلس النيابي​. والتحدي الثالث، هو تحقيق ما سيتضمنه البيان الوزاري، في ظل موازنة متهالكة، وسط وضع اقتصادي صعب جدا جدا، يوصف بأننا دخلنا مرحلة الانهيار".

وشدد على أن "الواقع الوطني يدعو إلى الإسراع في ​تشكيل الحكومة​، والاستفادة من عامل الوقت، الذي ليس في مصلحتنا أبدا، فالمطلوب وللسبب نفسه، إعداد البيان الوزاري سريعا، بالرغم من أننا درجنا في الحكومات السابقة، على استنساخ البيانات الوزارية، لكن مستجدات الشارع، والإضاءة على المشكلات الوطنية بالعمق، التي كشفت عورات كثيرة، وفشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، منذ ما بعد ​الطائف​، إلى اليوم، يلقي على الحكومة ​الجديدة​، مسؤوليات وإجابات كثيرة، عن أسئلة للمجتمع اللبناني والحراك، وهذا يتطلب من اللجنة الوزارية، التي سيشكلها ​مجلس الوزراء​ العتيد، لإعداد البيان الوزاري، أن تعمل بفعالية وثقة، أن المطلوب بناء خطة اقتصادية بعيدة المدى، ومخاطبة ​المجتمع المدني​، لتعزيز الثقة، ريثما تعطي الخطة الاقتصادية ثمارها".

ولفت نصر الله الى أن "ذكر حق لبنان في مقاومة العدو الإسرائيلي في البيان الوزاري، أمر لا نجد فيه خلافا حتى الآن، فلا بيئة سياسية معارضة لمنطق ​المقاومة​، ممن يساهم في تشكيل الحكومة، و​اللبنانيون​ أجمعوا على مقولة "جيش، شعب ومقاومة"، ولا عودة إلى الوراء، ولن نصل إلى تطيير الحكومة، ومعلوماتنا أن دياب، هو في صف ​الجيش​ والشعب والمقاومة والمحافظة عليهم".

وعن حجم الحكومة والأسماء، التي تطرح، جزم بأن "الأمر لم يثبت على حكومة من 18، ولا 20، ولا 24 وزيرا، ولا الأسماء التي طرحت، حقيقية ولا نهائية. هناك محاولة لأن تكون حكومة مصغرة قدر الإمكان، مع إمكانية العمل المرن، والأسماء التي طرحت، ليست رسمية، حتى يصدر مرسوم الحكومة الجديدة".