الحجار: هدف العهد كان ابعاد الحريري عن رئاسة مجلس الوزراء

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن هدف العهد كان ابعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما اتضح من خلال آلية تكليف حسان دياب لتشكيل "حكومة اللون الواحد"، لأن محورا واحدا يؤلفها.
ولفت الحجار، في حديث لصحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن "من مصلحة تيار المستقبل ومصلحة لبنان ان تتشكل حكومة بأسرع وقت ممكن لتستطيع تجاوز هذه الأزمة لأنه بكل صراحة لبنان ينهار".
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