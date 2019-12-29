العثماني: “البيجيدي” لا يمارس “البلطجة” و”التشويش” دليل على قوته

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الأحد، إن البعض اختار التشويش لأنهم انهزموا ديمقراطيا، مشددا على أن” المعيقات والتشويشات التي تواجه الحزب هي خير دليل على قوته”.

وأورد سعد الدين العثماني، اليوم الاحد، في ختام مهرجان الأبواب المفتوحة في دورتها السادسة، في مدينة فاس، أن حزب “البيجيدي” لم يمارس يوما “البلطجة”، مبرزا ان الحزب رغم انه يكون في موقع المعارضة في عدد من المجالس الجماعية، لم يسبق له ان مارس ما يسمى ب” البلطجة”.

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن “الحزب يؤمن بالمعارضة القوية في إطار القانون وما تفرضه المساطر واحترام الآخر، وإن كان هذا الآخر معارضا سياسيا، وبهذا تكون السياسة مفيدة وبناءة تزيد بالوطن إلى الأمام”، بحسب تعبيره