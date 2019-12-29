كأس “كاف”.. النهضة يهزم موتيما بيمبي بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة

حقق فريق نهضة بركان انتصارا مقنعا مساء اليوم الأحد، بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه موتيما بيمبي الكونغولي، برسم ثالث جولات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وتقدم آلان طراروي للفريق البرتقالي بعد مرور 29 دقيقة على ضربة بداية المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببركان، قبل أن يضيف زميله زيد كروش ثاني الآهداف عند الدقيقة 41 منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية نظيفة.

ونجح ممثل كرة القدم الوطنية خلال الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 66 من إضافة ثالث الأهداف عن طريق اللاعب حمدي لعشير، قبل أن تعلن صافرة الحكم المالي بوبو تراوري عن نهاية اللقاء بفوز النهضة بثلاثة أهداف دون مقابل.

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ومكن هذا الانتصار، وهو الثاني لمتصدر البطولة الاحترافية، من الانفراد بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى النقطة السابعة، متقدما بفارق 3 نقاط عن موتيما بيمبي الوصيف، ثم يأتي زاناكو الزامبي ثالثا برصيد 3 نقاطو بينما يتذيل إيساي من البنين الترتيب بنقطة وحيدة.

ويرحل نهضة بركان في الجولة الرابعة إلى الكونغو، حيث سيحل ضيفا على موتيما بيمبي، وذلك يوم 12 يناير القادم، في حين يستقبل إيساي خلال اليوم نفسه زاناكو عن المجموعة ذاتها.