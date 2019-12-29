قضية حمزة مون بيبي.. المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة يحجز هاتف دنيا بطما

أجرى المكتب الوطني لمحاربةالجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة معاينة أولية للهاتف المحمول للمغنية دنيا باطما، سليلة العائلة الفنية المعروفة وخريجة البرنامج الفني “أرابآيدول لسنة 2011″.
قبل أن يتم حجزه لإحالته على الخبرة التقنية، استكمالا للأبحاث الأمنية الجارية في شأن “السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وواصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع، صباح أولامسالجمعة، للمغنية دنيا باطما، على خلفية شكاية سبق للمركز الوطني لحقوقالإنسان أن تقدمبها منتصف يوليوز المنصرم، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش.
حول تعرّض رئيسه وبعض المحامين، من أعضاء مكتبه أو منالذين ينوبون عنه أمام المحاكم، للقذفوالتشهير على إحدى صفحاتالحساباتالمذكورة، وهي الشكاية التي طالبت بالاستماعإلى المغنية المذكورة
كما يأتي الاستماع إليهابعداتهامها من طرف العديد من الضحاياالمفترضين بأنها هي من تقف وراء هذهالحسابات، موضحين بأنهم وما إندخلوا معهافي خلافات حتى تعرّضوا لحملات عنيفة منطرف الحسابات الافتراضية الوهمية على “سنابشات” و“أنستغرام“، ناهيك عن ظهورها فيالعديد من الفيديوهات وهي تغني وتهتف باسم “حمزة مون بيبي“.
وقد تم الاستماع إلى المغنية المثيرة للجدلمباشرة بعد وصولها، زوال أول أمس الخميس،للمغرب قادمة من البحرين، وتولى مسطرةالاستماع إليها محققو المكتب الوطني لمحاربةالجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة بمقر الفرقةالوطنية بالدار البيضاء الذي كان وجّه إليها استدعاءً للمثول أمامه، قبل حوالي أسبوعين،لتستمر العملية حتى وقت متأخرمن مساء اليومنفسه، وليتم استئنافها صبيحة أمس الجمعة.
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