الكعبي يودع مكونات الوداد الرياضي

وجه لاعب الوداد الرياضي أيوب الكعبي رسالة يشكر فيها مكونات النادي الأحمر، نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”.

ونشر هداف “الشان” صورة يحمل فيها قميص النادي الأحمر رفقها بعبارة: “أود أن أشكر جميع مكونات فريق الوداد البيضاوي، جمهورا لاعبين ومسيرين، وكان لي الشرف أن أحمل قميصكم الغالي”.

وودع أيوب الكعبي يوم أمس الجماهير الودادية، في المواجهة الأخيرة له مع الفريق الأحمر وسط أجواء مؤثرة، والتي تألق فيها بتسجيل “الهاتريك” في شباك نادي بيترو أتلتيكو الكونغولي.

وانضم الكعبي لصفوف الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة، قادما من الفريق الصيني هيبي فورتين.

يشار إلى أن هداف الشان سيعود لفريقه الصيني، بعدما سمح له أن يقضي ستة أشهر رفقة الوداد الرياضي، على سبيل الإعارة.