عبر عن سعادته بالجائزة.. حمد ﷲ: أهدي هذا التتويج لعائلتي وفريقي ومسقط رأسي آسفي

أعرب المغريي عبد الرزاق حمد ﷲ، لاعب نادي النصر السعودي، عن سعادته بعد تتويجه اليوم الأحد، بمدينة دبي الإماراتية، بجائزة “كووورة” في حفل جوائز “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في الدوريات العربية.

ونشر حمد ﷲ صورة له مع الجائزة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أرفقها بالتعليق التالي: “جد سعيد بهذه الجائزة، أشكر كل محب وكل من ساندني”.

وأضاف البالغ من العمر 29 عاما: “أهدي هذا التتويج لعائلتي، وفريقي وزملائي اللاعبين، وجمهور النصر العالمي، دون أن أنسى مسقط رأسي مدينة آسفي الحبيبة”.

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ونال حمد ﷲ الجائزة، نظير الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع النصر، حيث قاده إلى التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، علما أن اللاعب المغربي تُوج هدافا للدوري بعد توقيعه 35 هدفا.

وأنهى المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، عام 2019 هدافا للعالم، بعدما أحرز 57 هدفا، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني صاحب 54 هدفا، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني الذي وقع 50 هدفا.