عاجل.. سقوط 4 صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية قرب بغداد

الأحد 29 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

سقطت أربعة صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، تضم قوات أمريكية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.



ويعد هذا الهجوم الصاروخي هو رقم 11 من نوعه خلال شهر ونصف ضد قاعدة بها جنود أمريكيون.

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هذا وسبق وأن أعربت واشنطن عن قلقها من تلك الهجمات ضد قواتها ودبلوماسييها.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت اليوم الأحد مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا من كتائب حزب الله المنضوية في الحشد الشعبي، إثر قصف نفذه الطيران الأمريكي، في القائم الحدودي بين العراق، وسوريا.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.

ويقع قضاء القائم في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، بمحاذاة الحدودي السورية.