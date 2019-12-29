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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قتيلان وجريح في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
صورة أرشيفية
قالت وسائل إعلام محلية، إن قتيلين على الأقل وقعا وأصيب شخص ثالث، في إطلاق نار بكنيسة في ولاية تكساس الأمريكية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن صحف محلية أن الشخصين المقتولين جراء إطلاق النيران، توفي أحدهما في موقع الحادث والثاني توفي في المستشفى.
ووقع الحادث في كنيسة وست فريواي أو كرايست، وأبلغ شاهد حسب "رويترز" أن رجلا مسلحا أطلق النيران على الحاضرين في الكنيسة.
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