شكرا لقرائتكم خبر عن «هادي»: عازمون على تحرير كامل التراب من براثن الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على التصدي لأي محاولة عدائية لمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران ومواصلة العمليات العسكرية وصولًا إلى تحرير كامل التراب اليمني من براثنها، مؤكدًا أنها تسعى جاهدة لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي مع محافظ الضالع اللواء على مقبل صالح، اطلع خلاله على تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية بالمحافظة، والعملية الإجرامية التي استهدفت اليوم حفل تخرج عسكري بميدان الصمود بمحافظة الضالع من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيًا.

وأشار هادي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن مليشيا الحوثي تحاول بين الحين والآخر استهداف القرى والعزل والنساء والأطفال بشكل هستيري، ردًا على الضربات الموجعة التي تتلقاها من قبل الجيش والمقاومة الشعبية.

وأكد الرئيس اليمني أن محافظة الضالع في جنوب البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية فيها من فرض سيطرتها على عدد من المناطق في المحافظة.