أوكرانيا: بدء تبادل جميع الأسرى مع الانفصاليين

وافقت على تسوية نزاع مع (جازبروم) الروسية

كييف ـ عواصم ـ رويترز: قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إن قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بدأوا تبادلا لجميع الأسرى يقضي بعودة كل أسرى الصراع الذي دام خمس سنوات بين الطرفين إلى ديارهم. وأبرم زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق تبادل الأسرى في باريس في ديسمبر. ويتم تبادل الأسرى عند نقطة تفتيش بالقرب من مدينة هورليفكا الصناعية بمنطقة دونيتسك. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول محلي في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد قوله إن كييف ستسلم 87 انفصاليا فيما ستعيد دونيتسك 55 مقاتلا موالين للحكومة المركزية. وتحارب القوات الأوكرانية الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ عام 2014 في صراع راح ضحيته أكثر من 13 ألف شخص. ولا تزال هناك اشتباكات متفرقة رغم اتفاق على وقف إطلاق النار. وتبادلت كييف والانفصاليون الأسرى عدة مرات من قبل. وفي آخر تبادل للأسرى في ديسمبر 2017، أعادت أوكرانيا نحو 300 أسير إلى الانفصاليين الموالين لروسيا واستعادت حوالي 70 أسيرا.

على صعيد أخر، أقر مجلس الوزراء الأوكراني اتفاقا مع شركة “جازبروم بي جي إس سي” المملوكة للدولة في روسيا لتسوية نزاع طويل الامد ضد الاحتكار، حيث يتفاوض البلدان على عقد جديد للغاز الطبيعي. ولم يتم الكشف عن بنود التسوية في مرسوم أصدره الجانب الأوكراني ونشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، حسبما أفادت امس وكالة بلومبرج للأنباء. وكانت لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا قد فرضت غرامة على “جازبروم” في 2016، لإساءة استخدام موقعها الاحتكاري في نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.

وسمحت محكمة في كييف لهيئة المنافسة للاستيلاء على بعض أصول شركة جازبروم وحساباتها في عام 2017 وفرض غرامة إجمالية على الشركة بلغت في ذلك الوقت 2ر7 مليار دولار.