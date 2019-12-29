العراق: مقتل شرطي وإصابة محتجين.. وإغلاق حقل الناصرية

برهم صالح يستأنف عمله ويؤكد احترام إرادة الشعب

بغداد ـ وكالات: أفاد شهود عيان أمس أن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء. وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):أن قوات الشرطة عثرت على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها آثار رصاص حي قرب جسر الضريبة , فيما أصيب 4 من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء مساء امس الاول”. في السياق، أفاد مسؤول عراقي بأن عمليات انتاج تصدير النفط الخام في العراق لم تتأثر بفعل الاحداث الراهنة في العراق، مشيرة إلى أن معدلاتها محددة ضمن السقف الذي تم تحديده بقرار تخفيض الانتاج الذي أقرته البلدان المصدرة للنفط “اوبك”. وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية في بيان صحفي، إن “الوزارة أوقفت عمليات الانتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين”. وأضاف أن عملية الايقاف لم تؤثر على عمليات الانتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة لاسيما مايتعلق بسقف الانتاج المحدد من قبل منظمة “اوبك” . وكان متظاهرون قد تمكنوا امس الاول من اقتحام حقل الناصرية النفطي وإيقاف عمليات الانتاج للمطالبة بالحصول على فرص للتعيين.

من جهة اخرى، أعلنت خلية الإعلام الامني، إصابة ضابط وثلاثة مقاتلين، في تفجير انتحاري نفسه خلال عملية إرادة النصر بمرحلتها الثامنة.وقالت الخلية، في بيان لها، إن “قواتنا المسلحة تواصل واجباتها في المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، وقد تمكنت قيادة عمليات صلاح الدين ضمن هذه المرحلة من العثور على أربعة أوكار للارهابيين تحتوي اجهزة اتصالات ومواد غذائية وملابس وأواني طبخ، كما دمرت نفقين اثنين بداخلهما عبوتان ناسفتان، وقتلت خمسة إرهابيين انتحاريين كانوا داخل نفق”.

سياسيا، صدر بيان عن رئاسة الجمهورية العراقية يقول إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل أمس في قصر السلام ببغداد، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو. ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في فيسبوك تأكيد الرئيس صالح، على احترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح وفي سياسة بلده. وجرى خلال اللقاء، تناول أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار. وعاد الرئيس العراقي أمس الى قصر السلام مقر عمله في بغداد بعد أن غادره يوم الخميس الماضي بعد اشتداد الخلاف مع تحالف البناء الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بشأن تسمية مرشح مقبول جماهيريا لتشكيل الحكومة الجديدة.

ودخلت أزمة المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الثالث على التوالي في ظل إصرار المتظاهرين على استمرارها لأطول فترة مالم تتحقق مطالبهم في إعادة بناء العملية السياسية وإجراء انتخابات مبكرة في ظل دستور معدل وقانون منصف وعادل للانتخابات ومفوضية انتخابات تضم قضاة مستقلين.