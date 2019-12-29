فلسطين: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بتصعيد سياسات هدم المنازل

في السياسة 30 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب “جرائم حرب” بحق الفلسطينيين عبر تصعيد سياسات هدم المنازل. وأكدت الوزارة في بيان صحفي ، أن هدم المنازل “جريمة حرب” وفق المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة. وأشارت الوزارة إلى التقرير الشهري الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “اوتشا” الذي أظهر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة خلال عام 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا. وقالت الوزارة إن هذه الأرقام التي تمثل زيادة بلغت 35 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، تعد دليلا جديدا على أن الاحتلال “يواصل الاخلال بواجباته تجاه المواطنين الفلسطينيين “. ونبهت إلى أن القانون الدولي “يؤكد ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان، وعليه فإن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماما مع المسؤوليات التي تتحملها إسرائيل”.وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل تفرض تعقيدات شديدة على منح الفلسطينيين تراخيص لبناء المنازل، ورغم ذلك، فالسبب لهدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص.

الى ذلك، أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية أمس عن توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن في مسعى لتقليل الاعتماد على دولة الاحتلال الإسرائيلي.وصرح رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم ، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمان ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة عليها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أشهر. وأوضح ملحم أن الاتفاقية ستعمل على تخفيف الاعتماد على إسرائيل كمصدر للطاقة، وستساعد على تحقيق أمن الطاقة، وتقليل العجز الكهربائي تلبية لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع.وأشار إلى أن فلسطين تستهلك حاليا كهرباء من الأردن بنحو 36 ميجاواط لتزويد محافظتي القدس وأريحا، وهذه الكمية سترتفع إلى 80 ميجاواط في المرحلة الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 160 ميجاواط .

وكانت السلطة الفلسطينية وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.وفي حينه قال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاق مع الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية يتم تنفيذها منذ فترة لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحد ممثلا بالمصدر الإسرائيلي.