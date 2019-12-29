الجيش السوري يحبط هجوماً إرهابيا بإدلب

أنقرة: لن نخلي نقاط المراقبة

دمشق ـ الخليج 365 ـ عواصم ـ وكالات: أحبطت وحدات الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي هجوماً شنته المجموعات الإرهابية على محور جرجناز ـ التح وكبدتهم خسائر كبيرة بالمعدات والأفراد. وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن وحدات الجيش فجرت عربتين مفخختين إحداهما على محور التح والثانية على محور جرجناز في ريف إدلب دفعت بهما المجموعات الإرهابية لإحداث خرق في خطوط الاشتباك. وردت وحدات الجيش على المجموعات الإرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بها بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة ودمرت أسلحتهم وألحقت بهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وتابعت استهداف فلولهم التي فرت باتجاه مناطق انتشارها في مدينة معرة النعمان. وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 24 من الجاري تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم “جبهة النصرة” وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي. على صعيد متصل، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال سوريا. جاء هذا خلال اجتماع عقده الوزير مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا، بحضور قيادات الجيش، على خلفية التطورات في إدلب. ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أكار: “لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك”. وأوضح أن “نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لديها التعليمات اللازمة وسترد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش”.