احتشاد مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونج كونج

توقعات بانكماش اقتصادي

هونج كونج ـ رويترز: احتشد أكثر من ألف شخص تحت المطر في متنزه بحي المال في هونج كونج أمس مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وسط بحر من المظلات. وارتدى المشاركون في التجمع، وهم مزيج من الشبان وكبار السن، ملابس سوداء وأقنعة طبية باللون الأزرق الفاتح لإخفاء هوياتهم وأنصتوا لمنظمي التجمع وهم يتحدثون من على منصة متنقلة. وقالت امرأة ترتدي ملابس سوداء وكنيتها وونغ وتبلغ من العمر 30 عاما “قد يكون عدد المشاركين أقل. نعلم جميعا أنه مهما كان عدد الذين يخرجون للاحتجاج أو عدد مرات خروجهم فإن الحكومة تتجاهلهم”. وأضافت “لن يتوقف مواطنو هونج كونج أبدا. نرى إجحافا وظلما. هذا يتناقض مع معتقداتنا الأساسية”. وتشهد هونج كونج احتجاجات منذ أكثر من ستة أشهر فجرها مشروع قانون تراجعت عنه السلطات وكان من شأنه السماح بتسليم أشخاص إلى البر الرئيسي الصيني للمثول أمام المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي. وتطورت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى حراك أوسع يطالب بالديمقراطية وعاد ليشهد المزيد من المواجهات بين الشرطة والمحتجين في الأيام القليلة الماضية بعدة مراكز تجارية ومناطق سياحية مزدحمة.

اقتصاديا، قال وزير المالية في هونج كونج بول تشان، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد الجزيرة انكماشا في الربع الأخير من العام الجاري، بسبب الاضطرابات الاجتماعية المستمرة على مدار ستة أشهر. ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” الأميركية عن تدوينة للوزير أنه “استنادا إلى الموقف خلال هذه الأشهر القليلة، فإنه أمر حتمي أن يستمر النمو السلبي,” مضيفا: ” يعني هذا أن الحكومة ستكون أقل مرونة في استخدام الموارد المالية في ظل انكماش اقتصادي.” يشار إلى أن الاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية والتي انطلقت في هونج كونج في شهر يونيو الماضي قوضت اقتصاد الجزيرة، مما أثر سلبا على السياحة، وأدى إلى تراجع مبيعات التجزئة. وتراجع عدد السائحين الذين يزورون هونج كونج من البر الرئيسي (الصين) بنحو النصف، كما انخفضت مبيعات التجزئة بنحو الربع. وقال تشان إن خطابه بشأن الموازنة العامة في شهر فبراير المقبل، سيركز على دعم الأعمال التجارية وحماية العمال و إنعاش الاقتصاد وتخفيف الشد الاجتماعي، كما تعاني المدينة أيضا من مشكلات دولية مثل الحمائية التجارية واعتبارات الجغرافيا السياسية.