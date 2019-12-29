استهداف حزب الله العراقي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: غارات أمريكية تستهدف مليشيا إيرانية بالعراق وسوريا، خليفة بن لادن والبغدادي.. خريطة مفضوحة لإرهاب أردوغان، وثائق إيران 2019.. مساعي للهيمنة وتحالف إرهابي مع الإخوان، خلافات بين حزب الله وباسيل تعرقل تشكيل الحكومة بلبنان، المرصد السوري يوثق مخطط تركيا لإغراق طرابلس بعناصر إرهابية، هجوم الضالع.. إرهاب حوثي جديد يستهدف اتفاق الرياض، أطماع أردوغان لا ترويها دماء آلاف من ضحايا أجداده في ليبيا، "فرانس 24" تكشف "مجازر" إيران السرية ضد المحتجين.

كما تطالعون أيضا: إسرائيل تعتزم المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية بالضفة، صحيفتان فرنسيتان: أردوغان يريد طرابلس مسرحا للحرب، الولايات المتحدة "تراقب" تصرفات كوريا الشمالية، بوتين وميركل يتفقان على تعزيز جهود حل الأزمة الليبية، اليونان تلوح بالمحكمة الدولية لمواجهة أطماع أردوغان، فرنسا بالساحل الأفريقي.. عشرات العسكريين القتلى فاتورة مكافحة الإرهاب، القضاء السوداني يطالب مدير مخابرات البشير بتسليم نفسه.

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وفي الاقتصاد تجدون: روسيا وأوكرانيا تمهدان لإبرام اتفاق نقل الغاز لأوروبا، مصر تخفض رسم استخدام شبكة الغاز بنحو 24% لمدة عام، العراق يزيد إنتاج النفط من حقول البصرة ليعوض إغلاق "الناصرية"، بورصة السعودية تقود الصعود في أسواق الخليج، مصارف الإمارات تجذب ودائع الأجانب.. 4 مليارات دولار في 3 أشهر، خزائن أثرياء العالم.. بيزوس ورفاقه يجمعون 1.2 تريليون دولار في 12 شهرا، صعود جماعي لبورصات الخليج.. وسهم أرامكو يعزز مكاسبه.

ورياضيا تطالعون: عودة رونالدو وصفقة السيتي.. أبرز 5 "مقالب" في "يوم الكذب" الإسباني

وفي الفن: 5 سلاسل أفلام ومسلسلات جماهيرية ودعها المشاهدون في 2019.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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