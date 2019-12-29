سقوط 4 صواريخ على قاعدة تضم أمريكيين قرب بغداد

سقطت 4 صواريخ، مساء الأحد، قرب قاعدة تضم جنودا أمريكيين قرب بغداد، بعدما شن الجيش الأمريكي غارات استهدفت قواعد لكتائب حزب الله العراقي أسفرت عن 15 قتيلا.

وقال مسؤول أمني رافضا كشف هويته إن "4 صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد والتي تضم جنودا أمريكيين دون أن تسفر عن ضحايا".

وتقع قاعدة التاجي على بعد حوالي 85 كم شمال مدينة بغداد، ويوجد فيها مطار وقاعدة عسكرية ضخمة وكانت القاعدة مركزا لتصنيع الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وتحتوي على أكبر موقع صيانة للدبابات في العراق.

وفي وقت سابق الأحد، قتل 15 مسلحا بينهم قياديون في كتائب "حزب الله العراقي" الموالية لإيران في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة لها، وفق ما أفاد مسؤول في الحشد الشعبي لـ"فرانس برس".

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وشن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا في العراق وسوريا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة".

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون: "ردا على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلا".

والجمعة، قال مسؤول أمريكي، إن واشنطن تتحرى احتمال ضلوع المليشيا في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وقال الجيش العراقي، الجمعة، إن صواريخ سقطت داخل قاعدة "كي وان"، التي تضم قوات عسكرية عراقية وأمريكية قرب كركوك.