أبوعلي الخزعلي المقرب من سليماني بين قتلى الغارة الأمريكية

أعلنت مصادر أمنية عراقية، الأحد، مقتل أبو علي الخزعلي، القيادي في كتائب حزب الله العراقي والمقرب من الإرهابي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، خلال الضربات الجوية الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن أبو علي الخزعلي، آمر الفوج الأول في اللواء 45 "كتائب حزب الله" الإرهابي بالعراق، قتل خلال الضربة الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة".

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وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون: "ردا على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلا".

وفي السياق ذاته، قال مسوؤلون عسكريون في العراق، إن الضربات الجوية التي استهدفت مقر المليشيا قرب منطقة القائم على الحدود مع سوريا أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها.

وأضافت المصادر، أن الضربة التي نفذتها على الأرجح طائرات مسيرة استهدفت جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران، واتجهت سيارات إسعاف للمنطقة.

والجمعة، قال مسؤول أمريكي، إن واشنطن تتحرى احتمال ضلوع المليشيا في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وقال الجيش العراقي، الجمعة، إن صواريخ سقطت داخل قاعدة "كي وان"، التي تضم قوات عسكرية عراقية وأمريكية قرب كركوك.