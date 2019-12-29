عاجل.. قتيلان وجريح في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

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قالت وسائل إعلام محلية، إن قتيلين على الأقل وقعا وأصيب شخص ثالث، في إطلاق نار بكنيسة في ولاية تكساس الأمريكية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن صحف محلية أن الشخصين المقتولين جراء إطلاق النيران، توفي أحدهما في موقع الحادث والثاني توفي في المستشفى.

ووقع الحادث في كنيسة وست فريواي أو كرايست، وأبلغ شاهد حسب "رويترز" أن رجلا مسلحا أطلق النيران على الحاضرين في الكنيسة.