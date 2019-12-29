شكرا لقرائتكم سقوط 4 صواريخ على قاعدة تضم قوات أميركية قرب بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وكالة فرانس برس أن 4 صواريخ سقطوا على قاعدة تضم قوات أميركية قرب بغداد.

وكانت وكالة أنباء فرانس برس قد أفادت أن عدد قتلى الغارات الأميركية على 5 قواعد لميليشيات حزب الله العراقي في سوريا والأنبار ارتفع إلى 15 قتيلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

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وأسفر القصف الأميركي عن سقوط 10 قتلى و14جريحاً في حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.

أميركا: الضربات تحد من خطورة حزب الله العراقي

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي، جوناثان هوفمان، في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع إن "الضربات الأميركية على مواقع كتائب حزب الله جاءت رداً على هجمات متكررة شنتها الكتائب على قواعد عراقية تضم قوات التحالف".

وأضاف أن "الهجمات التي شنتها كتائب حزب الله مؤخرا تشمل هجوماً على قاعدة عراقية قرب كركوك أسفر عن مقتل مواطن أميركي".