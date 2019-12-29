وهاب: على الحريري أن يعطي فرصة لان الناس اعطته فرصا كثيرة

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ أن "​الدولة​ تعطي دولارات لتجار النفط ولا تعطيه لنفسها"، مشيراً الى أنه "بات واضحا من هم الذين ينزلون للاعتصام امام منزل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح وهاب أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أيضا يجب ان يعطي فرصة لان الناس اعطته فرصا كثيرة، والوضع صعب على الجميع، اليوم هناك ​محكمة​ بالشارع واليوم الصوت مسموع، الصوت لم يكن مسموعا كاليوم".

ولفت الى أن "الحاكم يخاف الصوت وهذا الصوت اصبح قويا"، مشيراً الى أن "الحريري ليس خائفا من أن ينافسه أحد على زعامة ​الطائفة السنية​"، معتبراً أن "الحريري لديه القدرة على العمل في عدة ساحات".

وأكد وهاب أن "موضوع العرقلة و​قطع الطرقات​ لا يفيد احد لانه لن يكون هناك جانب يتفاعل معه، والحريري يجب أن يستشعر الخطر كما الجميع يستشعره".

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