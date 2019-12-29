أوضح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان، في حديث تلفزيوني، أن ليس لديه توقعات إيجابية بحال إستمرار الواقع السياحي على ما هو عليه اليوم، لافتاً إلى أن لبنان كان يعول على الأشهر الأخيرة من العام الحالي.
وأشار كيدانيان إلى أن الوضع غير المستقر منذ السابع عشر من تشرين الأول أدى إلى تراجع كبير في عدد الوافدين ونسبة الإشغال في الفنادق، بالإضافة إلى تعطيل النشاط السياحي وتراجع الواردات من السياحة، موضحاً أن القطاع أصيب بكارثة كبيرة جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر أفيديس كيدانيان: القطاع السياحي أصيب بكارثة كبيرة جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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