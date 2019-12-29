قسطنطين: باسيل لا يقترح شيء على دياب بل يجيب على اسئلته فقط

أكد مستشار رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​انطوان قسطنطين​ أن "رئيس التيار ​جبران باسيل​ لا يقترح شيء على رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، بل فقط يجيب على اسئلة دياب"، مشيراً الى أنه "يتم سؤال باسيل لأنه أكبر رئيس كتلة نيابية".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح قسطنطين "أنني أنفي نفيا قاطعا المعطيات التي تهدف الى التشويش على ​تشكيل الحكومة​ التي يقوم بها حسان دياب"، مشيراً الى أنني "قلت واكرر الرئيس المكلف يشكل وفقا للدستور ​الكتل النيابية​ معنية والتي سمت دياب والتي لم تسمي وعندما تدعى الحكومة الى ​مجلس النواب​ للثقة من الطبيعي ان يأخذ رئيسها ما يسهل عليه الحصول على عملية الثقة".

ولفت الى ان "لا حديث عن موضوع الحصص بهذه الحكومة"، مشيراً الى ان "هذه الحكومة ليست حكومة اللون الواحد كما يشاع وان حصلت على دعم ​الاكثرية​"، مشيراً الى أنه "غير صحيح على الاطلاق الحديث عن 7 وزراء لباسيل في الحكومة".

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