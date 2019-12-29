الطقس غداً غائم جزئيا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان الإثنين سيكون غائم جزئيا مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات صباحا وارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ ورياح شديدة تقارب ال ٦٥كم/س يرتفع معها موج البحر، على أن يتحول الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر الى غائم وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط ​أمطار​ متقطعة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما دون في المناطق الداخلية.

أما الثلاثاء، فغائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وأمطار متفرّقة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠م وما فوق، بينما الأربعاء غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار محلية خفيفية و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.