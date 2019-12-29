المحامي فرنجية: قبلان فرنجية صديق وغير مستفز لكن المستفز عدم التنسيق

أكد المسؤول الإعلامي في تيار "المردة" المحامي سليمان فرنجية، في حديث تلفزيوني، أن لبنان بحاجة إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لكنه لفت إلى أنه ما قبل 17 تشرين الأول الماضي لن يكون كما بعده، مشيراً إلى أن التيار مؤمن بالحراك ومطالبه.
وشدد المحامي فرنجية على ضرورة أن يكون هناك معيار واحد في عملية تأليف الحكومة، لافتاً إلى أن "المردة" من ضمن تكتل نيابي سيعطي الثقة للحكومة إذا كانت تعكس نظرة المواطنين، مشدداً على أن هناك تواصلاً مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، إلا أن الموقف السياسي مرهون بشكلها والأسماء.
ورداً على سؤال، أكد أن الموقف الذي عبر عنه رئيس التيار النائب السابق سليمان فرنجية لا يتعلق باسم السفير قبلان فرنجية، مؤكداً أن الأخير صديق وغير مستفز لـ"المردة"، موضحاً أن المستفز هو عدم التنسيق مع التيار أو التكتل النيابي.
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