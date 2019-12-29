ظريف: علاقاتنا مع موسكو استراتيجية ونحن بحاجة للتنسيق معها

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، اثر وصوله الى ​روسيا​، ان "علاقات ​طهران​ مع ​موسكو​ استراتيجية، ونحن بحاجة للتنسيق معها بشكل متواصل بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية"، معتبراً ان "هذه الزيارة هي الـ 28 له إلى روسيا منذ تسلمه حقيبة الخارجية قبل نحو 6 سنوات ونصف، وهذا دليل على العلاقات الوثيقة بين البلدين"، كاشفاً بأن "زيارته ستكون قصيرة وسيلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ لبحث مختلف القضايا بالتفصيل"، موضحاً ان "المناورات الروسية الصينية الإيرانية أثبتت حقيقة أن طهران ولأجل ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية للجميع في طرق الإمدادات الهامة في ​مضيق هرمز​، مستعدة للتعاون مع بقية الدول، وان هناك دولا من القوى الكبرى في ​العالم​ تعارض ​سياسة​ خلق التوتر في المنطقة ولا تتماشى معها".

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