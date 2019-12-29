حركة انصار الله: للشعب العراقي حقه المشروع في الرد على كل ما يهدد أمنه

دانت ​حركة انصار الله اليمنية​، في بيان لها، "بشدة القصف الأميركي على مواقع التابعة للحشد الشعبي العراقي في محافظة ​الانبار​"، مؤكدة "التضامن الكامل مع الشعب العراقي، وحقه المشروع في الرد على كل ما يهدد أمنه وسيادته".

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