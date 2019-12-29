قالن: مصر سعيدة بالاتفاق الذي وقعناه مع ليبيا

اعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في حديث لـ"وكالة الاناضول" التركية، ان "مصر سعيدة باتفاق أنقرة مع ليبيا"، مشيراً الى "عدم وجود اتصال بين تركيا والحكومة المصرية، لكنهم يدركون أيضا أنه لا يمكنهم وضع خطة لشرق المتوسط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة".
هذا ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، في 27 تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
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