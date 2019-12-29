قالن: مصر سعيدة بالاتفاق الذي وقعناه مع ليبيا

اعلن المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، في حديث لـ"وكالة الاناضول" التركية، ان "مصر سعيدة باتفاق أنقرة مع ​ليبيا​"، مشيراً الى "عدم وجود اتصال بين ​تركيا​ و​الحكومة المصرية​، لكنهم يدركون أيضا أنه لا يمكنهم وضع خطة لشرق المتوسط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة".

هذا ووقع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية ​فائز السراج​، في 27 تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.