بعثة الحج الإيرانية:على السعودية القبول بالشروط الإيرانية لإستئناف إيفاد المواطنين

أكد رئيس بعثة الحج ال​إيران​ية عبد الفتاح نواب، خلال اجتماعه بطلبة ​العلوم​ الدينية، أن "​ايران​ تخوض مفاوضات مع السلطات ​السعودية​ لاستئناف العمرة المفردة وزيادة حصتها في مواسم الحج المقبلة"، مشدداً على "ضرورة أن تقبل السعودية الشروط الإيرانية كي يتم استئناف إيفاد المواطنين".

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