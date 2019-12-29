رئيس الوزراء اليوناني: نريد أن تكون لنا كلمة بشأن ليبيا

أعرب رئيس الوزراء اليوناني ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، في حديث صحفي، عن "رغبة بلاده في المشاركة بالمؤتمر الدولي الذي تنظمه ​الأمم المتحدة​ في ​برلين​، في كانون الثاني المقبل، بغية تخفيف التوتر المتصاعد حول ​ليبيا​"، مشيراً الى ان "​أثينا​ ليست مهتمة بأن يكون في جوارها مصدر عدم استقرار، وتسعى لأن تكون لها كلمة بشأن التطورات في ليبيا"، كاشفاً عن "طلبه مجدداً أن تشارك أثينا في المؤتمر المقبل".

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