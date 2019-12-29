روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة الهجوم الأميركي بالعراق لـ19 قتيلا و35 جريحا

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأميركي على مواقع "​الحشد الشعبي​" العراقي إلى 19 قتيلا و35 جريحا.

وكانت طائرات أميركية قد استهدفت مواقعاً لكتائب "حزب الله" العراقي في محافظة الأنباء، في حين أكد الرئيس العراقي ​برهم صالح​ أن الهجوم مناف للإتفاقيات بين البلدين وغير مقبول.

بدورها، دعت دعت "​كتائب حزب الله​" العراقي، في بيان لها، "القوات العسكرية والامنية والقواعد الشعبية والوطنية لطرد العدو الاميركي في صفحة جديدة من صفحات العزة والاباء"، مشيرةً الى أن "غربان الشر الاميركية نفذت عدوانا مبيتا استهدف ابناءنا المدافعين عن الحدود الغربية، والعدوان الاميركي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه".