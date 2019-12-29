قيادة عمليات بغداد نفت استهداف قواعد عسكرية في العاصمة العراقية

نفت قيادة عمليات ​بغداد​، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، استهداف قواعد عسكرية في العاصمة العراقية. تجدر الإشارة إلى أن وكالة الصحافة الفرنسية كانت قد أفادت، نقلاً عن مصدر أمني عراقي، عن سقوط أربعة صواريخ على قاعدة تضم أميركيين قرب العاصمة العراقية بغداد.

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