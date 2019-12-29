خارجية اسرائيل: الهجمات الأميركية بالعراق نقطة تحوّل بالواقع الإقليمي

لفت وزير الخارجية الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ الى ان "الهجمات الأميركية في ​العراق​ تمثل نقطة تحوّل في الواقع الإقليمي". وكانت طائرات أميركية قد نفذت عدد من الغارات إستهدفت خلالها مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي العراقي" في محافظة الأنبار.

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