كتائب حزب الله العراق: لطرد العدو الاميركي من العراق

دعت "​كتائب حزب الله​" ​العراق​ي، في بيان لها، "​القوات​ العسكرية والامنية والقواعد الشعبية والوطنية لطرد العدو الاميركي في صفحة جديدة من صفحات العزة والاباء"، مشيرةً الى ان "غربان الشر الاميركية نفذت عدوانا مبيتا استهدف ابناءنا المدافعين عن الحدود الغربية، والعدوان الاميركي يعد استهتارا بسيادة العراق وكرامة شعبه".

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