عبد المهدي أبلغ القائم بأعمال أميركا أن استهداف مواقع الحشد غير مقبول

أفادت معلومات صحافية بأن رئيس الحكومة العراقية المستقيل ​عادل عبد المهدي​ أبلغ القائم بالأعمال الأميركي في بأن استهداف مواقع "​الحشد الشعبي​" غير مقبول ومضر بالعراق. من ناحية أخرى، وجه عبد المهدي بعقد اجتماع طارىء للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

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