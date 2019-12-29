مصلحة الأبحاث الزراعية تحذر من تشكل جليد على ارتفاع 1000 متر وما فوق

نبهت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في تل عمارة- رياق LARI، من احتمال تشكل الجليد مساء اليوم، على ​الطرقات الجبلية​ التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، وطرقات ​ضهر البيدر​ و​ترشيش​ وبعض مناطق البقاع، وأن هذا الجليد قد يكون مفاجئا لكثير من السائقين.

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