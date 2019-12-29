الرئيس العراقي: القصف الأميركي مناف للإتفاقيات وغير مقبول

أكد الرئيس العراقي ​برهم صالح​ أن القصف الأميركي لمواقع ​الحشد الشعبي​ مناف للإتفاقيات الموقعة بين البلدين وغير مقبول. تجدر الإشارة إلى أن طائرات أميركية كانت قد أغارت، مساء اليوم، على مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي في محافظة الأنبار، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

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