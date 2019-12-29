شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يؤكد ضرورة دمج الشباب بشكل كامل فى الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم إمام ، رئيس حزب العدل، إن الحزب شارك فى جلسات الحوار الوطنى للأحزاب الثلاثة التى عقدت برعاية حزب مستقبل وطن، وذلك لايمان الحزب للوصول لأرضية مستوية لممارسة العمل السياسى، وذلك لضمان إجراء انتخابات نزيهة تعود بالنفع على الوطن، وتهدف لتحقيق استقرار حقيقى على أرض الواقع، وضرورة دمج الشباب بشكل كامل فى الحياة السياسية والعملية السياسية وإعادة ترميم تحالف 30 يونيو.

وطالب رئيس حزب العدل، خلال كلمته اليوم، بالجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب التى يرعاها حزب مستقبل وطن، بفتح المجال السياسى فى مصر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن، وإجراء الانتخابات وفقا للقائمة النسبية المغلقة، لتحقيق أقصى استفادة لجميع الأحزاب على أرض الواقع، وتعزيز الضمانات لكافة الأحزاب فى العملية الانتخابية، سواء من خلال تشديد الرقابة على المال السياسى، ومنح كافة القوى السياسية نفس المساحة فى وسائل الإعلام المختلفة أثناء تغطية الإنتخابات، والإشراف على الانتخابات والصناديق لضمان إجراء انتخابات نزيهة.

الجدير بالذكر أن الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب التى ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، تم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، "الوفد، والتجمع، والمؤتمر"، بالإضافة لأحزاب الإصلاح والتنمية، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الشعب الجمهورى، المحافظين، العدل، والغد، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، للاستماع إلي أكبر قدر من وجهات النظر السياسية وكذلك لإشراك كل القوى السياسية والحزبية في وضع رؤيتها بشأن قوانين الانتخابات لتكون أمام قوانين توافقية من كل الجهات.

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وتستكمل الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، بجانب الاطلاع على المقترحات والرؤى التي ستقدمها الأحزاب التي شاركت في الجلستين الأولى والثانية بشأن قوانين الانتخابات، وتعد جلسات الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية فرصة أن يطرح كل حزب وجهة نظره بدلا من طرحها في الإعلام ولا يتم الاتفاق عليها لأنها تكون غير مفهومة من باقي الأحزاب.

وعقب الانتهاء من جلسة الحوار الثانية التى عقدها الحزب بمشاركة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل) تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية مجلس النواب، مجلس الشورى، المحليات، لضمان أن يكون هناك تمثيل لكافة القوي الوطنية في الانتخابات المقبلة، حتي تكون كافة الآراء موجودة داخل البرلمان، وأن يكون لدى الناخب القدرة على اختيار كافة الطبقات التى تعبر عن الجمهور وهذا بعدما اتفقت الأحزاب المشاركة فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب على هذا الأمر، مؤكدين أن الجلسات مثمرة وتؤكد أن الخلاف بين الأحزاب صحى ولصالح المواطن.