شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: لابد من المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى لإعلاء مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، اعتذاره نيابة عن المستشار بهاء أبو شقه لعدم حضور حوار اليوم جلسات الحوار الوطنى للأحزاب، نظرا لتعرضة لوعكة صحية، وأن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت الموافقه على حضور هذا الاجتماع لتفعيل الماده الخامسه من الدستور، وانطلاقا من ثوابت الوفد للدفاع عن الوطن والمواطن رأى الوفد أنه لابد لوجود أحزاب سياسية قوية علي الساحه أن يتم تفعيل الماده الخامسه من الدستور.

وأضاف سكرتير عام الحزب، أن الحزب رأى أنه لابد من المشاركة في هذا الحوار والذي نسعي من خلاله إلى تحقيق مصلحه الوطن وتفعيل مواد الدستور.

ومن جانبه قال محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الجماهير ستشارك في الانتخابات إذا شعرت بمنافسة حقيقية بين كل الأحزاب وليس لحزب واحد، مضيفاً:" نريد الخروج بتوصيات عملية بعيدة عن اللجنة الفنية التي سوف تجتمع وعمل لقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام والداخلية، ثم لقاء مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات لكي نعطي للمواطنين أمل وطمأنينة ونحثهم على المشاركة في الانتخابات".

الجدير بالذكر أن الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب التى ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، تم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، "الوفد، والتجمع، والمؤتمر"، بالإضافة لأحزاب الإصلاح والتنمية، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الشعب الجمهورى، المحافظين، العدل، والغد، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، للاستماع إلي أكبر قدر من وجهات النظر السياسية وكذلك لإشراك كل القوى السياسية والحزبية في وضع رؤيتها بشأن قوانين الانتخابات لتكون أمام قوانين توافقية من كل الجهات.

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وتستكمل الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، بجانب الاطلاع على المقترحات والرؤى التي ستقدمها الأحزاب التي شاركت في الجلستين الأولى والثانية بشأن قوانين الانتخابات، وتعد جلسات الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية فرصة أن يطرح كل حزب وجهة نظره بدلا من طرحها في الإعلام ولا يتم الاتفاق عليها لأنها تكون غير مفهومة من باقي الأحزاب.

وعقب الانتهاء من جلسة الحوار الثانية التى عقدها الحزب بمشاركة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل) تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية مجلس النواب، مجلس الشورى، المحليات، لضمان أن يكون هناك تمثيل لكافة القوي الوطنية في الانتخابات المقبلة، حتي تكون كافة الآراء موجودة داخل البرلمان، وأن يكون لدى الناخب القدرة على اختيار كافة الطبقات التى تعبر عن الجمهور وهذا بعدما اتفقت الأحزاب المشاركة فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب على هذا الأمر، مؤكدين أن الجلسات مثمرة وتؤكد أن الخلاف بين الأحزاب صحى ولصالح المواطن.