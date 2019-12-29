شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان : جلسات الحوار الوطنى للأحزاب تخلق رؤى متعددة لبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حين قام بدعوة الأحزاب لعقد سلسلة حوارات بمختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام كانت تستهدف خلق الرؤى المتعددة لما ينعكس ذلك بأثاره الإيجابية على مرحلة بناء الوطن، أن استكمال الاستحقاقات الدستورية خطوة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي بمصر، مؤكداً أنه لا يستطيع حزب بعينه أن يقود الحياة السياسية في مصر لذلك حرص حزب مستقبل وطن لعقد جلسات حوارية ونقاشية لسماع الرأي والرأي الأخر.

وأكد وكيل المجلس، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب، التى يعقدها حزب مستقبل وطن، أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على البرلمان كجزء من عملية الاصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.

الجدير بالذكر أن الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب التى ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، تم توجيه الدعوة لعدد من الأحزاب السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، "الوفد، والتجمع، والمؤتمر"، بالإضافة لأحزاب الإصلاح والتنمية، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الشعب الجمهورى، المحافظين، العدل، والغد، وذلك من أجل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، للاستماع إلي أكبر قدر من وجهات النظر السياسية وكذلك لإشراك كل القوى السياسية والحزبية في وضع رؤيتها بشأن قوانين الانتخابات لتكون أمام قوانين توافقية من كل الجهات.

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وتستكمل الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، بجانب الاطلاع على المقترحات والرؤى التي ستقدمها الأحزاب التي شاركت في الجلستين الأولى والثانية بشأن قوانين الانتخابات، وتعد جلسات الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية فرصة أن يطرح كل حزب وجهة نظره بدلا من طرحها في الإعلام ولا يتم الاتفاق عليها لأنها تكون غير مفهومة من باقي الأحزاب.

وعقب الانتهاء من جلسة الحوار الثانية التى عقدها الحزب بمشاركة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل) تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية مجلس النواب، مجلس الشورى، المحليات، لضمان أن يكون هناك تمثيل لكافة القوي الوطنية في الانتخابات المقبلة، حتي تكون كافة الآراء موجودة داخل البرلمان، وأن يكون لدى الناخب القدرة على اختيار كافة الطبقات التى تعبر عن الجمهور وهذا بعدما اتفقت الأحزاب المشاركة فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب على هذا الأمر، مؤكدين أن الجلسات مثمرة وتؤكد أن الخلاف بين الأحزاب صحى ولصالح المواطن.